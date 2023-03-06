Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tatil dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.
Giriş: 06 Mart 2023 Pazartesi
HANDE ERÇEL, HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL, HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Paris'te aşk başkadır!
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tatil dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.
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