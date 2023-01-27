Genç iş insanı Hakan Sabancı ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti caddelerde objektiflere yansıdılar.
Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ
Caddelerde keyifli gün...
Genç iş insanı Hakan Sabancı ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti caddelerde objektiflere yansıdılar.
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