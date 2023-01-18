Ünlü solistler Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg ile Chingiz Osmanov muhteşem bir konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar.
Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba
EMİNE TİMUR SANATÇI NILS WANDERER
EMİNE TİMUR
ERKAN - YELDA GÜRAL
EBRU KOHEN
ŞEF ORHAN ŞANLIEL
GENEL
EMİNE-ERDEN TİMUR
EMİNE-ERDEN TİMUR
EMİNE-ERDEN TİMUR
EMİNE-ERDEN TİMUR
Ünlü sanatçılar sahnede!
Ünlü solistler Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg ile Chingiz Osmanov muhteşem bir konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar.
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