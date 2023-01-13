Begüm Khan, dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı'nın yeni sergisi için özel bir iş birliği ile bir kolye tasarımına imza attı.
Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma
AYLİN KOÇ, BEGÜM KIROĞLU
AYLİN KOÇ
BEGÜM KIROĞLU, ALİ ELMACI, ASLI PAMİR
MERVE ÇETİNDOĞAN
ALİZE TANSEVER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat ve tasarım buluştu...
Begüm Khan, dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı'nın yeni sergisi için özel bir iş birliği ile bir kolye tasarımına imza attı.
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