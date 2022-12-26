İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl davetinde bir araya geldiler.
Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi
AYLİN TAHİNCİOĞLU
ELİF DÜRÜST
ŞİRİN YALÇIN
BEYZA UYANOĞLU
FERYAL GÜLMAN
BEGÜM-ÖMER GAZİOĞLU
GONCA ÜNSAL, ALİ GÜRSOY
BURCU ŞENDİR, CAN HELVACIOĞLU
Yeni yıl daveti...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl davetinde bir araya geldiler.
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