Yeni yıl daveti...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ELİF DÜRÜST

ŞİRİN YALÇIN

BEYZA UYANOĞLU

FERYAL GÜLMAN

BEGÜM-ÖMER GAZİOĞLU

GONCA ÜNSAL, ALİ GÜRSOY

BURCU ŞENDİR, CAN HELVACIOĞLU

Yeni yıl daveti...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl davetinde bir araya geldiler.

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