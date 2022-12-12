Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, oğluyla birlikte koşuya katıldı.
Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Oğluyla koştu!
Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, oğluyla birlikte koşuya katıldı.
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