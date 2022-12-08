İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir derginin gala gecesinde bir araya geldi.
Giriş: 08 Aralık 2022 Perşembe
ELİF DÜRÜST
ŞİRİN YALÇIN
MAYA-İBRAHİM BİTARGİL
SUZAN TOPLUSOY
ARZU SABANCI
BANU ÇARMIKLI
GENEL
Yeni seneye gala gecesi...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir derginin gala gecesinde bir araya geldi.
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