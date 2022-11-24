30. yıla özel kutlama!

Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yılını bir dizi etkinlikle kutladı.

Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERTUĞRUL KARSAK, GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI FARUK SÜREN ÖZEL DAVETTE YER ALDI.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI ELİF UZUNER, BAYRAM KAYMAK

GENEL

GENEL

FARUK SÜREN

FARUK SÜREN

FARUK SÜREN

FARUK SÜREN

30. yıla özel kutlama!

Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yılını bir dizi etkinlikle kutladı.

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