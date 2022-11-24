Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yılını bir dizi etkinlikle kutladı.
Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERTUĞRUL KARSAK, GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI FARUK SÜREN ÖZEL DAVETTE YER ALDI.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI ELİF UZUNER, BAYRAM KAYMAK
GENEL
GENEL
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
30. yıla özel kutlama!
Galatasaray Üniversitesi, kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yılını bir dizi etkinlikle kutladı.
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