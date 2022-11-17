Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın aile dostlarıyla birlikte tatile çıktı.
Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF, JAVIER-HİLAL KOSİF PILES
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Dostlarıyla tatil yaptılar...
Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın aile dostlarıyla birlikte tatile çıktı.
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