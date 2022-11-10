İş insanı Haluk Dinçer, yürüyüş rotasını Bebek olarak belirleyerek Boğaz'da spor yaptı.
Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
Yürüyüş rotası Bebek...
İş insanı Haluk Dinçer, yürüyüş rotasını Bebek olarak belirleyerek Boğaz'da spor yaptı.
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