“Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti”

"Sofralar Sergisi–İstanbul Kutlamalar Başkenti" açılış daveti iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba

NEŞE GÖNÜL

HÜLYA KALYONCU

FİGEN KIRAL

ECE KIRAL

EBRU UYGUN

ZEYNEP GERMEN, NESLİGÜL AKSOY

ECE, ECEHAN KURDOĞLU

FUNDA FİLİBELİ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

“Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti”

"Sofralar Sergisi–İstanbul Kutlamalar Başkenti" açılış daveti iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

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“Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti”

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