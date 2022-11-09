"Sofralar Sergisi–İstanbul Kutlamalar Başkenti" açılış daveti iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Giriş: 09 Kasım 2022 Çarşamba
NEŞE GÖNÜL
HÜLYA KALYONCU
FİGEN KIRAL
ECE KIRAL
EBRU UYGUN
ZEYNEP GERMEN, NESLİGÜL AKSOY
ECE, ECEHAN KURDOĞLU
FUNDA FİLİBELİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
“Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti”
"Sofralar Sergisi–İstanbul Kutlamalar Başkenti" açılış daveti iş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
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