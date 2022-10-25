İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Emel Ayaydın ve Şükran-Emil Güzeliş çifti AVM'de obkektiflere yansıdılar.
Giriş: 25 Ekim 2022 Salı
ŞÜKRAN-EMİL GÜZELİŞ
ŞÜKRAN-EMİL GÜZELİŞ
ŞÜKRAN-EMİL GÜZELİŞ
EMEL AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
AVM turu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Emel Ayaydın ve Şükran-Emil Güzeliş çifti AVM'de obkektiflere yansıdılar.
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