NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve Yelda Güral, oğulları Umut'u, eğitimi için Miami'ye götürdüler.
Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi
UMUT, YELDA, SELAY, ERKAN GÜRAL
UMUT, YELDA, SELAY, ERKAN GÜRAL
UMUT, ERKAN GÜRAL
YELDA, ERKAN GÜRAL
YELDA, ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
Ailece eğitim için Miami'de!
NG Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve Yelda Güral, oğulları Umut'u, eğitimi için Miami'ye götürdüler.
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