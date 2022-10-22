Feryal Gülman ve Hande Sezer Pekcan yakın dostları Neşe Gönül'ün yeni yaşını sürpriz bir paylaşımla kutladılar.
Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi
NEŞE GÖNÜL, FERYAL GÜLMAN
NEŞE GÖNÜL, HANDE SEZER PEKCAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Dostlardan Gönül'e özel kutlama!
Feryal Gülman ve Hande Sezer Pekcan yakın dostları Neşe Gönül'ün yeni yaşını sürpriz bir paylaşımla kutladılar.
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