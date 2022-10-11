Derin Mermerci, Türkiye'nin önemli müzelerinden biri olan Troya Müzesi'ni ziyaret etti.
11 Ekim 2022 Salı
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci'nin 'Troya' gezisi!
Derin Mermerci, Türkiye'nin önemli müzelerinden biri olan Troya Müzesi'ni ziyaret etti.
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