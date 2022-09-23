Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi ile birlikte tatile çıktı.
23 Eylül 2022 Cuma
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRİELA PALATCHİ
Elhadefler'den romantik tatil...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi ile birlikte tatile çıktı.
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