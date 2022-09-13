50. yıla özel konser!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 50. yılına özel olarak düzenlediği "Erol Evgin Konseri" büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

13 Eylül 2022 Salı

MURAT SALAR, DİLEK SABANCI, İSMAİL KEMAL GÜRLEK

GÜLER SABANCI, DİLEK SABANCI 

CENK ALPER, GÜLER SABANCI

PINAR KARTAL TİMER

ŞEBNEM-SAVAŞ YILMAZER

EMRE-MELTEM TEPELER

EROL EVGİN, DİLEK SABANCI

DİLEK SABANCI

EROL EVGİN

50. yıla özel konser!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 50. yılına özel olarak düzenlediği "Erol Evgin Konseri" büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

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