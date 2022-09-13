Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 50. yılına özel olarak düzenlediği "Erol Evgin Konseri" büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
13 Eylül 2022 Salı
MURAT SALAR, DİLEK SABANCI, İSMAİL KEMAL GÜRLEK
GÜLER SABANCI, DİLEK SABANCI
CENK ALPER, GÜLER SABANCI
PINAR KARTAL TİMER
ŞEBNEM-SAVAŞ YILMAZER
EMRE-MELTEM TEPELER
EROL EVGİN, DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
EROL EVGİN
50. yıla özel konser!
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 50. yılına özel olarak düzenlediği "Erol Evgin Konseri" büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.