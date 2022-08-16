Yazın en şıkları...

Gardıroplarını yeni sezonun trend parçalarıyla dolduran cemiyet hayatının moda tutkunu hanımları şıklıklarıyla yaza damga vurdular.

16 Ağustos 2022 Salı

ELİF DÜRÜST DAVETTE GİYİNDİĞİ KIRMIZI ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.

ŞİRİN YALÇIN SİYAH TEK OMUZUNU DIŞARDA BIRAKAN ELBİSESİYLE DAVETTE YER ALDI.

BESTE YURTTAŞ VE BERNA ÇEBİ BİR ETKİNLİKTE ŞIK TARZLARIYLA KAMERAYA POZ VERİYOR.

BESTE YURTTAŞ SEZONUN EN TREND RENGİ YEŞİL RENKTEKİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

PINAR HOTİÇ BEMBEYAZ BİR KOMBİNLE ŞIKLIĞI YAKALAMIŞ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN SADE VE ZARİF KIYAFETİYLE GECENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN OLMUŞ.

MERVE ÇETİNDOĞAN, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

AHU ORAKÇIOĞLU

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

AYŞE BOYNER, BİLGÜN DERELİ

BERRİN YOLERİ

BESTE YURTTAŞ

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

DERİN MERMERCİ

YASEMİN ÖZİLHAN

FERYAL GÜLMAN

MELİSA TAPAN

HEDİYE GÜRAL GÜR

DİLEK TÜRKER

EMEL AYAYDIN

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

NİLÜFER BULUT, NİDA BULUT

PERVİN ERSOY

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

SELİN HABBAB ÖZKAYNAK

ÖZLEM GÜSAR

BURCU ŞENDİR

Yazın en şıkları...

Gardıroplarını yeni sezonun trend parçalarıyla dolduran cemiyet hayatının moda tutkunu hanımları şıklıklarıyla yaza damga vurdular.

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