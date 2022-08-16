Yazın en şıkları...

ELİF DÜRÜST DAVETTE GİYİNDİĞİ KIRMIZI ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
ELİF DÜRÜST DAVETTE GİYİNDİĞİ KIRMIZI ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
ŞİRİN YALÇIN SİYAH TEK OMUZUNU DIŞARDA BIRAKAN ELBİSESİYLE DAVETTE YER ALDI.
BESTE YURTTAŞ VE BERNA ÇEBİ BİR ETKİNLİKTE ŞIK TARZLARIYLA KAMERAYA POZ VERİYOR.
BESTE YURTTAŞ SEZONUN EN TREND RENGİ YEŞİL RENKTEKİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
PINAR HOTİÇ BEMBEYAZ BİR KOMBİNLE ŞIKLIĞI YAKALAMIŞ
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN SADE VE ZARİF KIYAFETİYLE GECENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN OLMUŞ.
MERVE ÇETİNDOĞAN, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
AHU ORAKÇIOĞLU
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
AYŞE BOYNER, BİLGÜN DERELİ
BERRİN YOLERİ
BESTE YURTTAŞ
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
DERİN MERMERCİ
YASEMİN ÖZİLHAN
FERYAL GÜLMAN
MELİSA TAPAN
HEDİYE GÜRAL GÜR
DİLEK TÜRKER
EMEL AYAYDIN
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NİLÜFER BULUT, NİDA BULUT
PERVİN ERSOY
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
SELİN HABBAB ÖZKAYNAK
ÖZLEM GÜSAR
BURCU ŞENDİR
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