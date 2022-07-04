Cennet Koyu'na demirledi...

5 GÜVERTESİ BULUNAN, OTURMA VE DİNLENME ALANLARI, BÜYÜK YEMEK SALONU, EĞLENCE SALONU, LÜKS ODALAR, SPA MERKEZİ, BAR, JAKUZİ, SPOR SALONU, HAMAM VE ÇOK DAHA FAZLA DETAYI BARINDIRAN LÜKS YATTA MİSAFİRLER DİKKAT ÇEKİCİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI.