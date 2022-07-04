Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in, geçen yıl Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği "Lana" isimli süperyatı, bu sene de Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.
04 Temmuz 2022 Pazartesi
Bill Gates'İn 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı, yeniden Ege'nİn maVİ sularına geldİ.
5 GÜVERTESİ BULUNAN, OTURMA VE DİNLENME ALANLARI, BÜYÜK YEMEK SALONU, EĞLENCE SALONU, LÜKS ODALAR, SPA MERKEZİ, BAR, JAKUZİ, SPOR SALONU, HAMAM VE ÇOK DAHA FAZLA DETAYI BARINDIRAN LÜKS YATTA MİSAFİRLER DİKKAT ÇEKİCİ BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI.
GENEL
GENEL
Forbes'İn yayınladığı lİsteye göre, 129 milyar dolarlık servtiyle dünyanın en zengin 4. KİŞİSİ olan Gates'in yatı, öncekİ gün Cennet Koyu'nda görüntülendi.
GENEL
GENEL
BILL GATES
BILL GATES
Cennet Koyu'na demirledi...
Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in, geçen yıl Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği "Lana" isimli süperyatı, bu sene de Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.
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