Genç sosyetik Didem Sarı tatilde talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurdu.
30 Haziran 2022 Perşembe
DİDEM SARI TATİLDE GEÇİRDİĞİ KAZAYLA SEVENLERİNİ KORKUTTU.
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
Tatilde talihsiz kaza!
Genç sosyetik Didem Sarı tatilde talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurdu.
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