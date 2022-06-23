İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Los Angeles'ta tatil yaptı.
23 Haziran 2022 Perşembe
NEJDET, EMEL VE YAĞMUR AYAYDIN
İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE LOS ANGELES'TA TATİL YAPIYOR.
NEJDET, EMEL VE YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Ayaydınlar'ın Los Angeles tatili!
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Los Angeles'ta tatil yaptı.
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