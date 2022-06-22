Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Belçika'da sanat turu yaptı.
22 Haziran 2022 Çarşamba
LEYLA ALATON BELÇİKA'DA SANAT GEZİSİ YAPTI.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON BRAFA ULUSLARARASI SANAT FUARINI GEZEREK ESERLERİ İNCELEDİ.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un sanat turu...
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Belçika'da sanat turu yaptı.
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