Alaton'un sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Belçika'da sanat turu yaptı.

22 Haziran 2022 Çarşamba

LEYLA ALATON BELÇİKA'DA SANAT GEZİSİ YAPTI.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON BRAFA ULUSLARARASI SANAT FUARINI GEZEREK ESERLERİ İNCELEDİ.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton'un sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün Belçika'da sanat turu yaptı.

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