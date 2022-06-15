Yaza özel lansman...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları ünlü kozmetik markasının yaza özel gerçekleşen lansmanında bir araya geldi.

15 Haziran 2022 Çarşamba

NAZLI SERT YAZ DAVETİNDE ÖZEL ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.

HANDE SEZER PEKCAN BEYAZ ELBİSESİYLE ÖZEL DAVETE KATILMIŞTI.

REYHAN İPEKEL ETKİNLİKTE ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.

MERAL YAZICI

İDİL FIRAT

NURAY FENERCİOĞLU

ARZU KUNT

JÜLİDE ÖNENGÜT, ÇİĞDEM, İREM KURT

SERAP SARI

Yaza özel lansman...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları ünlü kozmetik markasının yaza özel gerçekleşen lansmanında bir araya geldi.

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Yaza özel lansman...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları ünlü kozmetik markasının yaza özel gerçekleşen lansmanında bir araya geldi.
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