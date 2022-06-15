Yaza özel lansman...

Yedikule Hisarı’na tarihi gezi!

Sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler, İstanbul’un en eski açık hava müzesi olan “Yedikule Hisarı”nı ziyaret ederek Osmanlı ve Bizans’tan kalma birçok tarihi eseri yerinde inceleme fırsatı yakaladı.