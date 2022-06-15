Cemiyet hayatının tanınmış simaları ünlü kozmetik markasının yaza özel gerçekleşen lansmanında bir araya geldi.
15 Haziran 2022 Çarşamba
NAZLI SERT YAZ DAVETİNDE ÖZEL ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.
HANDE SEZER PEKCAN BEYAZ ELBİSESİYLE ÖZEL DAVETE KATILMIŞTI.
REYHAN İPEKEL ETKİNLİKTE ÜRÜNLERİ İNCELEDİ.
MERAL YAZICI
İDİL FIRAT
NURAY FENERCİOĞLU
ARZU KUNT
JÜLİDE ÖNENGÜT, ÇİĞDEM, İREM KURT
SERAP SARI
Yaza özel lansman...
Cemiyet hayatının tanınmış simaları ünlü kozmetik markasının yaza özel gerçekleşen lansmanında bir araya geldi.
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