Ünlü İtalyan parfümlerinin yaratıcıları Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi, dünyadaki ilk mağazalarını İstanbul'da özel bir davetle açtı.
09 Haziran 2022 Perşembe
ÜNLÜ İTALYAN PARFÜMLERİNİN YARATICILARI PAOLO VE TIZIANA TERENZİ ÖZEL BİR DAVETLE DÜNYADAKİ İLK MAGAZALARINI AÇTI.
İŞ İNSANI CEM KALYONCU EŞİ HÜLYA KALYONCU İLE BİRLİKTE AÇILIŞA KATILDI.
CAN HAKKO NİŞANLISI DENİZ AKTAŞ İLE BİRLİKTE ÖZEL KOKULARI TEST ETTİ.
EMEL OYSAL DAVETLİLER ARASINDAYDI.
SİMAY BÜLBÜL
GENEL
GENEL
GENEL
Özel kokulara davet...
Ünlü İtalyan parfümlerinin yaratıcıları Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi, dünyadaki ilk mağazalarını İstanbul'da özel bir davetle açtı.
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