Selin-Mehmet Tara çifti ve Aslı-Metin Şen çifti Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknelerinde geçiriyorlar.
02 Mayıs 2022 Pazartesi
SELİN-MEHMET TARA
SELİN-MEHMET TARA
SELİN-MEHMET TARA
ASLI ŞEN
ASLI ŞEN
MEHMET KOSİF
ASLI ŞEN
ERKUT SOYAK
KAYA ERSU
KAYA ERSU
Göcek'te bayram tatili...
Selin-Mehmet Tara çifti ve Aslı-Metin Şen çifti Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknelerinde geçiriyorlar.
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