Meşhur yalı 245 milyon TL'ye satıldı...

Feryal Gülman Bebek'teki yalısını 245 milyon TL'ye Fransız yatırım şirketine sattı.

25 Nisan 2022 Pazartesi

FERYAL GÜLMAN, KEMAL GÜLMAN İLE EVLİYKEN BEBEK'TEKİ BU YALIDA YAŞIYORDU

FERYAL GÜLMAN, MEŞHUR YALIYI 245 MİLYON TL'YE FRANSIZ BİR ŞİRKETE SATTI

FERYAL GÜLMAN, YALIYI SATMAK İÇİN YAKLAŞIK BİR YILDIR UĞRAŞIYORDU

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Meşhur yalı 245 milyon TL'ye satıldı...

Feryal Gülman Bebek'teki yalısını 245 milyon TL'ye Fransız yatırım şirketine sattı.

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Meşhur yalı 245 milyon TL'ye satıldı...

Feryal Gülman Bebek'teki yalısını 245 milyon TL'ye Fransız yatırım şirketine sattı.
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