Feryal Gülman Bebek'teki yalısını 245 milyon TL'ye Fransız yatırım şirketine sattı.
25 Nisan 2022 Pazartesi
FERYAL GÜLMAN, KEMAL GÜLMAN İLE EVLİYKEN BEBEK'TEKİ BU YALIDA YAŞIYORDU
FERYAL GÜLMAN, MEŞHUR YALIYI 245 MİLYON TL'YE FRANSIZ BİR ŞİRKETE SATTI
FERYAL GÜLMAN, YALIYI SATMAK İÇİN YAKLAŞIK BİR YILDIR UĞRAŞIYORDU
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Meşhur yalı 245 milyon TL'ye satıldı...
Feryal Gülman Bebek'teki yalısını 245 milyon TL'ye Fransız yatırım şirketine sattı.
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