DİKKAT ÇEKEN TASARIMLARDAN BİR OLAN KIRMIZI ELBİSE MODASEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANMAYI BAŞARDI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Renkli tasarımlar podyumda...
Raşit Bağzıbağlı, renkli koleksiyonunu görkemli moda şovuyla beğeniye sundu.
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