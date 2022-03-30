Renkli tasarımlar podyumda...

Raşit Bağzıbağlı, renkli koleksiyonunu görkemli moda şovuyla beğeniye sundu.

30 Mart 2022 Çarşamba

MODACI RAŞİT BAĞZIBAĞLI YENİ KOLEKSİYONU DEFİLEDE MODASEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.

SIRADIŞI TASARIMLAR MODELLERİN ÜZERİNDE TANITILDI.

RENKLERİ USTALIKLA KULLANAN BAĞZIBAĞLI'NIN YENİ TASARIMLARI DİKKAT ÇEKTİ.

MODELLER YENİ KOLEKSİYON PARÇALARIYLA KUSURSUZ GÖRÜNDÜ.

DİKKAT ÇEKEN TASARIMLARDAN BİR OLAN KIRMIZI ELBİSE MODASEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANMAYI BAŞARDI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Renkli tasarımlar podyumda...

Raşit Bağzıbağlı, renkli koleksiyonunu görkemli moda şovuyla beğeniye sundu.

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