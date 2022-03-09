İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Pelin Akın-Cem Baver Özalp, Ali-Alisa Gürsoy ve Ferruh-Sibel Karakaşlı çifti Kartalkaya'da kayak yaptı.
09 Mart 2022 Çarşamba
GENÇ İŞ İNSANI ALİ GÜRSOY KIZI ALİSA GÜRSOY İLE BİRLİKTE KAYAK YAPTI.
AKFEN HOLDİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ PELİN AKIN ÖZALP EŞİ CEM BAVER ÖZALP İLE BİRLİKTE KAYAK TATİLİNE ÇIKTI.
SİBEL-FERRUH KARAKAŞLI ÇİFTİ DE KARTALKAYA'DAYDI.
AHU ORAKÇIOĞLU KIZI SARE ORAKÇIOĞLU İLE BİRLİKTE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.
Kartalkaya tatilcileri...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Pelin Akın-Cem Baver Özalp, Ali-Alisa Gürsoy ve Ferruh-Sibel Karakaşlı çifti Kartalkaya'da kayak yaptı.
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