Kerim 2 yaşında...

Hikmet-Alpin Albayrak çiftinin oğulları Kerim Albayrak, 2 yaşına girdi. Kerim Albayrak'a ilk kutlama okulda yapıldı

22 Ocak 2022 Cumartesi

ALPİN - HİKMET ALBAYRAK ÇİFTİNİN OĞULLARI KERİM 2 YAŞINI OKULDA KUTLADI

ALTUR'UN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OLAN HİKMET ALBAYRAK, BERRAK BARUT VE GÖKHAN ŞAHİN'İN KIZLARI ALPİN ŞAHİN'LE ÇIRAĞAN SARAYI'NDA EVLENMİŞTİ

2017'DE EVLENEN GENÇ ÇİFTİN, İKİ ERKEK ÇOCUĞU BULUNUYOR

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

Kerim 2 yaşında...

Hikmet-Alpin Albayrak çiftinin oğulları Kerim Albayrak, 2 yaşına girdi. Kerim Albayrak'a ilk kutlama okulda yapıldı

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