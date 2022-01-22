ALTUR'UN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OLAN HİKMET ALBAYRAK, BERRAK BARUT VE GÖKHAN ŞAHİN'İN KIZLARI ALPİN ŞAHİN'LE ÇIRAĞAN SARAYI'NDA EVLENMİŞTİ
2017'DE EVLENEN GENÇ ÇİFTİN, İKİ ERKEK ÇOCUĞU BULUNUYOR
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
Kerim 2 yaşında...
Hikmet-Alpin Albayrak çiftinin oğulları Kerim Albayrak, 2 yaşına girdi. Kerim Albayrak'a ilk kutlama okulda yapıldı
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