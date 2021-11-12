Yeni rota 'Zonguldak'

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY ROTAHANE EKİBİYLE ZONGULDAK VE KARABÜK'Ü ZİYARET EETTİ.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY ROTAHANE EKİBİYLE ZONGULDAK VE KARABÜK'Ü ZİYARET EETTİ.
ZONGULDAK'I GEZEN EKİP DAHA SONRA ZONGULDAK'IN SİMGESİ KÖMÜR MADENİNİ ZİYARET ETTİ.
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
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