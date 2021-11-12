Yeni rota 'Zonguldak'

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Zonguldak ve Karabük oldu.

12 Kasım 2021 Cuma

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY ROTAHANE EKİBİYLE ZONGULDAK VE KARABÜK'Ü ZİYARET EETTİ.

ZONGULDAK'I GEZEN EKİP DAHA SONRA ZONGULDAK'IN SİMGESİ KÖMÜR MADENİNİ ZİYARET ETTİ.

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

Yeni rota 'Zonguldak'

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Zonguldak ve Karabük oldu.

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Yeni rota 'Zonguldak'

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez yeni durağı Zonguldak ve Karabük oldu.

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