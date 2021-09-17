Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Benim Kırmızı Çizgim' adlı sergiyi gezdi.
17 Eylül 2021 Cuma
PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN
PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN
PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Ersoy'un sanat güncesi...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Benim Kırmızı Çizgim' adlı sergiyi gezdi.
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