Sanatseverleri heyecanlandıran sergi...

FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
EMEK KÜLÜR
BEYZA UYANOĞLU
CHUCK HUNTER, EBRU SANVER, RAMADAN ÇAYSEVER
DİLEK TÜRKER
ECE KURDOĞLU
SANATSEVERLER, SERGİYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
SERGİNİN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENEN FERYAL GÜLMAN, DAVETLİLERİ SERGİ ALANINDA GEZDİRDİ
HANDE SEZER PEKCAN
MELTEM DEMİR
MERİH TURAN
MONİK , REYHAN İPEKEL
MÜGE SIRMABIYIK
NESLİŞAH DÜZYATAN
NİLGÜN DİPTAŞ
NORA, TALYA KALPAKÇIOĞLU
OYA İDİL GENÇOĞLU, EMEK KÜLÜR, MERİH TURAN
RUKEN MIZRAKLI
SEVDA- CAN ELGİZ
SİBEL KERİMOĞLU
AHMET GÜNEŞTEKİN
AYŞEGÜL KODAL
BEGÜM ÖZER
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