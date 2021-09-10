Sanatseverleri heyecanlandıran sergi...

Kent Galerileri Sergisi, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri ağırladı

10 Eylül 2021 Cuma

FERYAL GÜLMAN

EMEK KÜLÜR

BEYZA UYANOĞLU

CHUCK HUNTER, EBRU SANVER, RAMADAN ÇAYSEVER 

DİLEK TÜRKER

ECE KURDOĞLU

SANATSEVERLER, SERGİYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

SERGİNİN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENEN FERYAL GÜLMAN, DAVETLİLERİ SERGİ ALANINDA GEZDİRDİ

HANDE SEZER PEKCAN

MELTEM DEMİR

MERİH TURAN

MONİK , REYHAN İPEKEL

MÜGE SIRMABIYIK

NESLİŞAH DÜZYATAN

NİLGÜN DİPTAŞ

NORA, TALYA KALPAKÇIOĞLU

OYA İDİL GENÇOĞLU, EMEK KÜLÜR, MERİH TURAN

RUKEN MIZRAKLI

SEVDA- CAN ELGİZ

SİBEL KERİMOĞLU

AHMET GÜNEŞTEKİN

AYŞEGÜL KODAL

BEGÜM ÖZER

Sanatseverleri heyecanlandıran sergi...

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Farklı, bakımlı ve şık...

Oya Eczacıbaşı
İlham olan tarz

Derin Mermerci
Stiliyle göz dolduruyor

Yasemin Özilhan
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Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...

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