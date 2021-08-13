İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldi
13 Ağustos 2021 Cuma
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER
ECE ŞİRİN, CEMİL DİNÇMEN
BURCU ŞENDİR, DURU KARABACAK
Elena Pinskaya, Anton Pinskiy
NeslİgÜl Aksoy, Banuhan AkÇal, Roula Habbab
SİBEL KERİMOĞLU
Anton Pinskiy, Aykut Postaci
Bodrum'da unutulmaz akşam...
İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldi
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