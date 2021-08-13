Bodrum'da unutulmaz akşam...

İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldi

13 Ağustos 2021 Cuma

ŞULE-ÖZALP ARGÜDER

ECE ŞİRİN, CEMİL DİNÇMEN

BURCU ŞENDİR, DURU KARABACAK

Elena Pinskaya, Anton Pinskiy

 

NeslİgÜl Aksoy, Banuhan AkÇal, Roula Habbab

 

SİBEL KERİMOĞLU

Anton Pinskiy, Aykut Postaci

Bodrum'da unutulmaz akşam...

İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Bodrum'da düzenlenen davette bir araya geldi

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