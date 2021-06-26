'Fenerbahçe Vapuru' tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde...
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile protokol imzalayarak, tarihi değere sahip olan Fenerbahçe Vapuru'nun bakımının Haliç Tersanesi'nde yapıldıktan sonra tekrar Koç Müzesi'nde sergileneceğini açıkladı.
26 Haziran 2021 Cumartesi
RAHMİ KOÇ, EKREM İMAMOĞLU
RAHMİ KOÇ, EKREM İMAMOĞLU
GENEL
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
'Fenerbahçe Vapuru' tekrar Rahmi Koç Müzesi'nde...
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile protokol imzalayarak, tarihi değere sahip olan Fenerbahçe Vapuru'nun bakımının Haliç Tersanesi'nde yapıldıktan sonra tekrar Koç Müzesi'nde sergileneceğini açıkladı.