Aşıkların Bodrum çıkarması

Düğün için gün sayan genç iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı birlikte tatile çıktı.

21 Haziran 2021 Pazartesi

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI NİŞANLISI NAZLI KAYI İLE BİRLİKTE BODRUM'DA TATİLE ÇIKTI.

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI İLE İSKELEDE BİR ARAYA GELEN NAZLI KAYI BİRLİKTE BOTA BİNEREK TEKNELERİNE BİNMEK ÜZERE KARADAN AYRILDI.

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYIHACI SABANCI, NAZLI KAYI

HACI SABANCI, NAZLI KAYI

NAZLI KAYI

Aşıkların Bodrum çıkarması

Düğün için gün sayan genç iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı birlikte tatile çıktı.

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Aşıkların Bodrum çıkarması

Düğün için gün sayan genç iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı birlikte tatile çıktı.