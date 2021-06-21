Aşıkların Bodrum çıkarması

HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI NİŞANLISI NAZLI KAYI İLE BİRLİKTE BODRUM'DA TATİLE ÇIKTI.
HACI SABANCI İLE İSKELEDE BİR ARAYA GELEN NAZLI KAYI BİRLİKTE BOTA BİNEREK TEKNELERİNE BİNMEK ÜZERE KARADAN AYRILDI.
HACI SABANCI, NAZLI KAYIHACI SABANCI, NAZLI KAYI
NAZLI KAYI
Düğün için gün sayan genç iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı birlikte tatile çıktı.
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ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı çifti balayı için Bodrum'u tercih etti.