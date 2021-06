'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' Edirne'de Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne'deydi.