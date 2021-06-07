'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' Edirne'de

Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne'deydi.

07 Haziran 2021 Pazartesi

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, PROF. DR. ERKAN TABAKOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, PROF. DR. ERKAN TABAKOĞLU

'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' Edirne'de

Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne'deydi.

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'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' Edirne'de

Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne’deydi.
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