'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' Edirne'de

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, PROF. DR. ERKAN TABAKOĞLU
GENEL
PERVİN ERSOY
Türkiye'nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne'deydi.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Caroline Koç
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Arzu Sabancı, eşi iş insanı Ömer Sabancı ile birlikte görüntülendi.
Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne’deydi.
Francesco Maccapani Missoni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.