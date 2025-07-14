The Crown dizisindeki Prenses Diana rolüyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Emma Corrin sevgilisiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
Giriş: 14 Temmuz 2025 Pazartesi
EMMA CORRIN
EMMA CORRIN
EMMA CORRIN
EMMA CORRIN
EMMA CORRIN
EMMA CORRIN
Hollywood yıldızı sevgilisiyle Bodrum'da...
The Crown dizisindeki Prenses Diana rolüyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Emma Corrin sevgilisiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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