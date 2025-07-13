Oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da tatil yapan iş dünyasının genç ismi Allan Hakko, sevgilisiyle iskelede romantik anlar yaşadı.
Giriş: 13 Temmuz 2025 Pazar
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
ALLAN HAKKO, ELİN ULUKSAR
İskelede romantizm...
Oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum'da tatil yapan iş dünyasının genç ismi Allan Hakko, sevgilisiyle iskelede romantik anlar yaşadı.
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