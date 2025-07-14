İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile birlikte Bodrum'da...
Giriş: 14 Temmuz 2025 Pazartesi
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Ayaydınlar'ın deniz keyfi...
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile birlikte Bodrum'da...
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