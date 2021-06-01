15. Contemporary başladı!

NEZİH-BERRAK BARUT ÇİFTİ BU YIL 15'İNCİSİ DÜZENLENEN CONTEMPORARY İSTANBUL'A KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.
NEZİH-BERRAK BARUT ÇİFTİ BU YIL 15'İNCİSİ DÜZENLENEN CONTEMPORARY İSTANBUL'A KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.
RANA VE ERKAN TABANCA SANAT ESERLERİNİ İNCELEMEK ÜZERE DAVETE BİRLİKTE KATILDI.
İŞ İNSANI HAMDİ AKIN İSE YILIN İLK SANAT DAVETİNE GELEREK DAVETTE GÖRÜNTÜLENDİ.
SERGİNİN EV SAHİBİ OLAN ALİ GÜRELİ EŞİ RABİA GÜRELİ İLE BİRLİKTE SANATSEVERLERLE İLGİLENDİ.
ALPİN ALBAYRAK DAVETE YALNIZ KATILDI.
ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ'DE CONTEMPORARY İSTANBUL'UN DAVETİNE GELEREK YAPILAN ESERLERİ BİZZAT İNCELEDİ.
BEGÜM AYAYDIN
SANATSEVER VE KOLEKSİYONER ELİF DÜRÜST CO
ELİF DÜRÜST, ALİ GÜRELİ
SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN ESERLERİ YAKINDAN İNCELEME FIRSATI BULDU.
İNCİ ERTUĞ, ECE KURDOĞLU
EMRE MAİDE KURTTEPELİ
FATİH ÖZTÜRK, PELİN ÖZTÜRK, AHMET GÜNEŞTEKİN
HARİKA GÜRAL
THY YÖNETİM KURULU BAŞKA İLKER AYRACI DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
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