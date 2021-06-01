15. Contemporary başladı!

15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.

01 Haziran 2021 Salı

NEZİH-BERRAK BARUT ÇİFTİ BU YIL 15'İNCİSİ DÜZENLENEN CONTEMPORARY İSTANBUL'A KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

RANA VE ERKAN TABANCA SANAT ESERLERİNİ İNCELEMEK ÜZERE DAVETE BİRLİKTE KATILDI.

İŞ İNSANI HAMDİ AKIN İSE YILIN İLK SANAT DAVETİNE GELEREK DAVETTE GÖRÜNTÜLENDİ.

SERGİNİN EV SAHİBİ OLAN ALİ GÜRELİ EŞİ RABİA GÜRELİ İLE BİRLİKTE SANATSEVERLERLE İLGİLENDİ.

ALPİN ALBAYRAK DAVETE YALNIZ KATILDI.

ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ'DE CONTEMPORARY İSTANBUL'UN DAVETİNE GELEREK YAPILAN ESERLERİ BİZZAT İNCELEDİ.

BEGÜM AYAYDIN

SANATSEVER VE KOLEKSİYONER ELİF DÜRÜST CO

ELİF DÜRÜST, ALİ GÜRELİ

SANATÇI AHMET GÜNEŞTEKİN ESERLERİ YAKINDAN İNCELEME FIRSATI BULDU.

İNCİ ERTUĞ, ECE KURDOĞLU

EMRE MAİDE KURTTEPELİ

FATİH ÖZTÜRK, PELİN ÖZTÜRK, AHMET GÜNEŞTEKİN

HARİKA GÜRAL

THY YÖNETİM KURULU BAŞKA İLKER AYRACI DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

15. Contemporary başladı!

15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve tarz...

Begüm Şen
Moda tutkunu...

Elif Dürüst
Stiliyle göz dolduruyor

Caroline Koç
15. Contemporary başladı!

15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Monako'da tatil!

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.
Toplusoylar'ın hayvanat bahçesi eğlencesi

Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte kızları Talia'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.

Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

Sanat tutkunu Elif Dürüst, “Sanatın Ruhu” programıyla YouTube dünyasına girdi.
Modern görünüm

Aylin Tahincioğlu