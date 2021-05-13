Orman'ın Göcek çıkarması...

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla Göcek'in tadını çıkarıyor

13 Mayıs 2021 Perşembe

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI FİKRET ORMAN'IN GÖCEK TATİLİ BAŞLADI

KIZLARIYLA TEKNEDE KEYİF ÇATAN ESKİ BAŞKAN, GÜNEŞLENEREK STRES ATTI

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

Orman'ın Göcek çıkarması...

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla Göcek'in tadını çıkarıyor

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