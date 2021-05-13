Orman'ın Göcek çıkarması...

FİKRET ORMAN
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI FİKRET ORMAN'IN GÖCEK TATİLİ BAŞLADI
KIZLARIYLA TEKNEDE KEYİF ÇATAN ESKİ BAŞKAN, GÜNEŞLENEREK STRES ATTI
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kızlarıyla Göcek'in tadını çıkarıyor
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
İş insanı Erkut Soyak'ın yakın arkadaşı Ayşe San, Göcek'teki teknede bronzlaşmak için kendini Ege güneşine teslim etti
Selin - Mehmet Tara çifti, Ramazan Bayramı'nı Göcek'te demirledikleri teknede geçiriyorlar. Tara çifti, Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin ile teknede bayramlaştı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında Göcek sezonunu açtı
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman'ın sosyal medya hesabı hackerlar tarafından çalındı.