Kunt'tan 'Meltemi' Dalgalı Sohbetler...

Başarılı yazar ve iş insanı Emir Kunt, üçüncü kitabı 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler 3'ü okuyucularıyla buluşturdu.

06 Nisan 2021 Salı

EMİR KUNT

GENEL

EMİR KUNT

EMİR KUNT

GENEL

GENEL

Kunt'tan 'Meltemi' Dalgalı Sohbetler...

Başarılı yazar ve iş insanı Emir Kunt, üçüncü kitabı 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler 3'ü okuyucularıyla buluşturdu.

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Kunt'tan 'Meltemi' Dalgalı Sohbetler...

Başarılı yazar ve iş insanı Emir Kunt, üçüncü kitabı 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler 3'ü okuyucularıyla buluşturdu.

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