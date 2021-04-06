Kunt'tan 'Meltemi' Dalgalı Sohbetler...

EMİR KUNT
GENEL
Başarılı yazar ve iş insanı Emir Kunt, üçüncü kitabı 'Meltemi–Dalgalı Sohbetler 3'ü okuyucularıyla buluşturdu.
Ayşe Boyner
Edvina Sponza
Ayşegül Toplusoy
Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İtalya Devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için Miami'de objektif karşısına geçti.
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, 'Fark Yok Sevgi Var' projesiyle otizmli çocuklara destek oldu.