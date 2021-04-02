O şimdi asker...

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal'in askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

02 Nisan 2021 Cuma

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN OĞLU ASLAN KEMA'İN ASKERE GİDECEĞİNİ BU PAYLAŞIMLA DUYURDU.

GENEL

OĞLUNA KÜÇÜK BİR KUTLAMA HAZIRLAYAN FERYAL GÜLMAN, ÖZEL PASTA YAPTIRARAK 'ASLAN GİBİ TÜRK ASKERİYİM' NOTUNU DÜŞTÜ.

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN

BOŞANMA DAVALARI HALEN DEVAM EDEN FERYAL GÜLMAN VE KEMAL GÜLMAN'IN ASLAN KEMAL ADINDA BİR OĞULLARI VAR.

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN

ASLAN KEMAL GÜLMAN GEÇTİĞİMİZ YIL PANDEMİDE DÜZENLEDİĞİ CADILAR BAYRAMI PARTİSİYLE GÜNDEME GELMİŞ VE "DUYARSIZCA BİR PARTİ YAPTIK" DİYEREK HERKESTEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ.

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

O şimdi asker...

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal'in askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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