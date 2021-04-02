O şimdi asker...

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN OĞLU ASLAN KEMA'İN ASKERE GİDECEĞİNİ BU PAYLAŞIMLA DUYURDU.
GENEL
OĞLUNA KÜÇÜK BİR KUTLAMA HAZIRLAYAN FERYAL GÜLMAN, ÖZEL PASTA YAPTIRARAK 'ASLAN GİBİ TÜRK ASKERİYİM' NOTUNU DÜŞTÜ.
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
BOŞANMA DAVALARI HALEN DEVAM EDEN FERYAL GÜLMAN VE KEMAL GÜLMAN'IN ASLAN KEMAL ADINDA BİR OĞULLARI VAR.
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
ASLAN KEMAL GÜLMAN GEÇTİĞİMİZ YIL PANDEMİDE DÜZENLEDİĞİ CADILAR BAYRAMI PARTİSİYLE GÜNDEME GELMİŞ VE "DUYARSIZCA BİR PARTİ YAPTIK" DİYEREK HERKESTEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ.
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
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