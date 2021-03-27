Şık kombinler

EDVİNA SPONZA
Edvina Sponza
Suzan Sabancı Dinçer
Caroline Koç
Aylin Tahincioğlu
Hande - Mehmet Gamgam çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların kapanış saatinin erkene alınması sebebiyle öğle yemeğinde bir balık restoranını tercih etti
Ayşe Boyner, kendi giyim markasını yarattı. Kardeşi Emine Boyner Kürşat'ın eşi Ali Kürşat, Ayşe Boyner'in markası için gönüllü model oldu
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Leyla Alaton doğa yürüyüşünü takipçileriyle paylaştı.
Cemiyet hayatının ünlü simaları Etiler'de açılan resorantın açılışında bir araya geldi.