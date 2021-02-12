Çiftlikte stres attılar

HANDE SEZER PEKCAN, BERRİN ZORLU
HANE GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN BAŞARILI İŞ KADINI HANDE SEZER PEKCAN AYNI ZAMANDA PARILTI DERNEĞİNİN ÜYELERİNDEN BİRİ.
HANDE SEZER PEKCAN
İŞ İNSANI OLGUN ZORLU'YLA EVLİ OLAN BERRİN ZORLU'NUN İKİ OĞLU VAR.
BERRİN ZORLU
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hande Sezer Pekcan ve Berrin Zorlu dostlarıyla çiftlikte bir araya geldi.
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