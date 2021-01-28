Garner'ın plaj romantizmi

İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, önceki gün soluğu yeni aşkı ile Miami'de aldı.

28 Ocak 2021 Perşembe

KIMBERLEY GARNER

KIMBERLEY GARNER, ÖNCE POLİTİKA, FOTOĞRAFÇILIK VE SANAT EĞİTİMİ ALMIŞTI.

 

KIMBERLEY GARNER ARDINDAN LONDRA MÜZİK VE DRAMA SANATLARI AKADEMİSİ'Nİ BİTİREREK TELEVİZYONDA REALİTY ŞOVLARDA GÖREV ALMAYA BAŞLADI.

 

 

 

KIMBERLEY GARNER

KIMBERLEY GARNER

KIMBERLEY GARNER

KIMBERLEY GARNER

KIMBERLEY GARNER

Garner'ın plaj romantizmi

İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, önceki gün soluğu yeni aşkı ile Miami'de aldı.

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