Sanat mücevherle buluştu...

Kişiye özgü mücevher tasarımlarını sanatla birleştiren Lion Diamond, sanatçı Mert Ege Köse işbirliğiyle tasarladığı ‘MONAD’ koleksiyonunun Dubai ve İstanbul lansmanın ardından önceki akşam Bodrum’da muhteşem bir davet verdi. Maxx Royal Bodrum Resort’deki Caviar Kaspia’da gerçekleşen lansmana markanın kurucusu Öznur Yakın ev sahipliği yaptı. Uzun bir süredir sanatı mücevherlerine yansıtan marka, Mert Ege Köse’nin heykellerinin minyatür hallerini Monad koleksiyonuyla birleştirdi. Koleksiyonun ilk lansmanını Dubai’de gerçekleştiren markan, İstanbul’daki görkemli lansmanın ardındandan Bodrum’da da iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerine tanıttı. Geceye Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Rabia-Ali Güreli gibi cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Monad koleksiyonun Bodrum’dan ardından Londra'da görücüye çıkacak.