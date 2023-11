İstanbul'da yılbaşı coşkusu!

The Peninsula Istanbul, yılbaşı ruhunu yansıtacak birbirinden çekici programları ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni yıl döneminde misafirlerine çok özel deneyimler sunacak olan The Peninsula Istanbul, The Lobby’de gerçekleşen, “Yılbaşı ağacı ışıklandırma” davetiyle yılın en renkli dönemine merhaba dedi. Begüm Ballı, Zeynep Fadıllıoğlu gibi isimlerin katıldığı özel davette, otelin ikonik lobisinde kurulan görkemli yılbaşı ağacı ışıklandırıldı ve misafirler, The Peninsula Ensemble performansı eşliğinde, yeni yıl dönemi ruhundan esinlenen özel lezzetlerin tadını çıkardı. Etkileyici bir bale performansıyla renklenen davette, The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, The Peninsula’nın global girişim fonu, Hope for Türkiye projesinin yeni yıl döneminde de devam edeceğini misafirlerle paylaştı. Yıl sonuna The Lobby’de misafirlere sunulacak çay saatlerinden elde edilecek gelirin belirli bir oranı, depremden etkilenen bölgelerin yeniden geliştirilmesine katkıda bulunmak adına Hope For Türkiye fonuna aktarılmaya devam edecek.

Onur AYDIN