Yeni yıla özel davet!

Cemiyet hayatının seçkin simaları, yeni yılı Boğaz’ın ışıltılı sularının eşlik ettiği muhteşem bir davetle kutladı. Özel yılbaşı dekorasyonu için ışıklandırma kullanılarak hayata geçirilen süsleme, misafirlere yeni yıl coşkusunu yaşattı. DJ performansı ve canlı ışık şovlarıyla renklenen geceye Six Senses Kocataş Mansions Otel Müdürü Nebi Ozan Özdemir ev sahipliği yaparken; iş-sanat ve cemiyet dünyasından Beste Yurttaş, Feryal Gülman, İpek-Berk Köse, Julide-Mehmet Ali Berkman, Sibel Kerimoğlu, Tuğçe Peksayar, Zafer Kozanoğlu da katılım gösterdi.

Hakan YAĞCI