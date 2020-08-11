HT KULÜP
Arama
HABER HATTI
HT KULÜP YAZARLARI
Esin Övet
Yıldık sizin gibi psikopatlardan 11 Ağustos 2020 Salı, 10:17:33

Ünlü-ünsüz.
Zengin-fakir.

Okumuş-okumamış.

Türk-yabancı.

Fark etmiyor.

Erkek, kadına yapacağını yine yapıyor.

Kadınları kendi malı gibi, görmeye devam ediyor.

Bakınız işte Tülin Şahin örneği.

Kadın sevmiş, evlenmiş bir de çocuk yapmış.

Ama hayal ettiği gibi olmamış.

O da sessiz sedasız ilişkisini bitirmiş. Kimselere de anlatmamış.

Korumuş, kollamış yaşadıklarını, durumu, adamı, ilişkisini, özelini.

Ama ne oldu.

Tülin Şahin’in zarifliği bir yere kadar.

Erkek yapacağını yine yaptı ve mevzular ortalığa saçıldı.

Saçılınca da Tülin Şahin “Hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar yıpratıcı oldu. Bebeğimize şişko dedi” diye başladı olayın korkunç, çirkin iç yüzünü anlattı.

Oysa ki, adamı ilk gördüğümüzde:

-Oooou Portekizli.

-Ooouu hoş duruyor, zarif adam belli.

-Oooou yakışmışlar.

-Ne kadar zarif adama benziyor.

-Oouu zengin, kültürlü, mevki sahibi,

dedik, dediler, konuştuk, konuşuldu.

Ama meğer adam psikopatmış.

Demek ki, neymiş görüntü aldatıcı olabiliyormuş.

Beş aylık bebeğe şişko demek ne demek arkadaş!.

Hamile kadın dondurma yiyor diye baskı yapmak ne demek yahu?

Bir kadın doğum sonrası çocuğuna bakmadan zayıflayacak demek ne demek!

Bi bitin.

Bi yok olun.

Ne zavallı tiplersiniz.

Zengin de olsanız, fakir de.

Ünlü de olsanız ünsüz de.

Kültürlü de olsanız zır cahilde.

Bir eksiklik varsa bazı erkekte geçmiş olsun.

Bu eksikliği böyle saçmalıklarla kadında çıkartmaya çalışıyor birçoğu.

Pes yıldık sizin gibi psikopatlardan.
Yazarın diğer yazıları
Yıldık sizin gibi psikopatlardan Ünlü-ünsüz.Zengin-fakir. Okumuş-okumamış. Türk-yabancı. Fark etmiyor. Erkek, kadına yapacağını yine yapıyor. Kadınları kendi malı gibi, görmeye devam ediyor. Bakınız işte Tülin Şahin örneği. Kadın sevmiş, evlenmiş bir de çocuk yapmış. Ama hayal ettiği...
Gazete sayfası, altın gününde dedikodu yapmaya benzemez hanımlar Son yıllarda ekranlarda haber-magazin yorumları yapanların durumları malum. Altın gününde dedikodu yapıyor gibi bilinçsizce konuşuyor, kendi adından söz ettirmek için atıp tutuyorlar. Yersen... Haliyle bunların yüzünden üç-beş kişi de magazin...
Mekan içinden, çıkışa kadar görüntüler yayınlanmalı Ülkemiz kadına şiddet olayında mimli malum. Bir kadın "Ben şiddete uğradım" diyorsa hepimiz bu durumun arkasında durmalıyız. Ve bir kadın şiddet görüntülerini gözler önüne serip "Ben şiddete uğradım" diyorsa "Kadının beyanı esastır" kardeşim. Bu bir bir...
Akıl sağlığımıza Allah sabır versin Güne "Kadın cinayeti", "Kadının boğazını kesti", "Kadını varilde yaktı", "Çocuğa tecavüzü etti", "Kediye, köpeğe işkence yaptı", "Köpeğe tecavüz edip öldürdü", "Ağaca saldırdı, tekmeledi", "Kedinin su kabını döktü", "Kediyi yaktı", "Annesini öldürdü",...
Alaçatı’nın bu yaz en yenileri Bu sene Alaçatı'nın en çok sevilen yeni mekanları var. Bunların başında Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı ikilisinin birliktelik sonrasında geçen sene açtıkları Boop sonrası bu senenin yenisi Roop geliyor. Ardından Alaçatı'nın en eskisi ama yeni yerinden...
BEĞEN TAKİP ET TAKİP ET

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X